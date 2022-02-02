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Balıkesir’de şüpheli ölüm

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir’de şüpheli ölüm
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre sahte içki içen bir kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi’nde Tuncay Bozkurt, iddialara göre, dün akşam saatlerinde akrabası A.B. ile sahte içki yaptıktan sonra içtiler. 2 akraba hazırladıkları sahte içkiyi içtikten sonra ayrıldılar. Özkan daha sonra kardeşinin evine gitti ve burada rahatsızlandı. Evdekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve ambulans geldi ve Tuncay Özkan’ın evde öldüğü anlaşıldı. Sahte içki içtiği bilenen Özkan’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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