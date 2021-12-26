banner4556

Balıkesir’de trafik kazası: 4 yaralı

banner4336

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’de trafik kazası: 4 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

banner4575

Edinilen bilgilere göre, Edremit istikametinden gelen M.K. yönetimindeki 10 ATC 600 plakalı araç, Mıhlı mevkiinde kavşaktan dönüş yaparken Çanakkale istikametinden gelen A.Y. yönetimindeki 35 KKD 15 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan A.Y., M.Z. ile M.K. ve H.F. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslar ile en yakın sağlık kuruluşlarına kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4321