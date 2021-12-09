Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Pençe-Yıldırım Harekâtında bölücü terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’deki baba ocağına ateş düştü. Şehit annesi Nihal Sarı, “Oğlum için ayakta durmam lazım” dedi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Ali Sarı’nın baba ocağına ateş düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Balıkesir’in Edremit ilçesindeki annesi Nihal ve babası Hüseyin, acı haberi alınca yıkıldı. Ayakta güçlükle duran anne Nihal Sarı, “Onlar için oturmuyorum. Oturur kalırım, bir daha kalkamam. Oğlum için ayakta durmam lazım” dedi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşuları ve yakınları evin önüne geldi. Şehidin eşi Anya Sarı, çocukları 2 yaşında Adel ve 8 yaşında Aksel de ikamet ettikleri Denizli’den Balıkesir’deki baba ocağına geldi.