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Balıkesir’in yükseklerinde kar yağışı devam ediyor

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Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları’nda kar yüksekliği 10 santimetreyi aştı

Balıkesir’in yükseklerinde kar yağışı devam ediyor
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Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları’nda kar yüksekliği 10 santimetreyi aştı

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Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde Kazdağları’nda iki gündür etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kar yüksekliği Hanlar mevkiinde 10 santimetreyi aştı. Edremit Belediyesi ve Karayolları Ekipleri 30 kilometrelik yol kesiminde 24 saat görev yaparak tuzlama ve küreme çalışması yapıyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yetkililer Edremit Yenice Karayolunda seyir yapacak sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkılmamasını istediler.

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