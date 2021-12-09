Baltalı ’park yeri’ kavgasında 3 kardeşe 7 yıl 6 ay hapis

Avcılar’da komşular arasında park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın baltalı kavgaya dönüştüğü olaya ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme davada yargılanan 3 sanık kardeşin 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde 18 Ekim 2020’de Mesut, Cemal ve Murat Özçelik kardeşler park yeri meselesi nedeniyle komşuları ile tartışmaya başlamıştı. Kavgaya dönen tartışmada Özçelik ailesi, komşuları Asiye, Mevlüt ile Atakan Çakır’a balta ve sopalarla saldırmıştı.

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesinde olaya ilişkin görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Cemal, Mesut ve Murat Özçelik ile müşteki Mevlüt Çakır hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Cemal Özçelik istemeden olaya karıştıklarını söyleyerek, "Çok pişmanız, olay olmasın diye oradan da taşındık. Meşru müdafaa sınırında kalmalı bu olay. Bu olayı kendileri planlanmıştır. Ben orada kendimi savunmak zorunda kaldım. Ben elime sopa niyetine almıştım baltayı. Baltayı balta olarak kullanmadım. Sadece kendimi savunabileceğim şekilde kullanmak zorunda kaldım" dedi. Diğer sanık Mesut Özçelik ise "Bize hakaret ettiler. Küfür ettiler. Biz işimizde gücümüzde insanlarız. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu. Sanık Murat Özçelik de istemeden olaya karıştıklarını belirterek, "Ellerinde demir sopalarla kapımıza kadar geldiler. Ana-bacı küfür ettiler. Mevlüt Çakır elinde taşla geldi. Kendimizi koruduk biz. Beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme sanıklar Mesut, Murat ve Cemal Özçelik’in hakaret suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. Mahkeme sanıkların müşteki Mevlüt Çakır’a yönelik ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise önce 12’şer yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Öte yandan kararda sanıkların, müştekiler Asiye ve Atakan Çakır’a yönelik ’basit yaralama’ suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına hükmedildi.