Balyoz Davası’nın 7 sanığı 22 Ekim’de yeniden hakim karşısında

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen Balyoz Davası’nda yargılanan 237 kişi beraat etmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 sanık yönünden verilen beraat kararına itiraz etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021 tarihinde aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tensip zaptı hazırlayarak duruşma günü verdi. Tensip zaptında, hakkında beraat kararı verilen sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç haklarında aleyhine temyiz edildiği belirtildi. Dosyanın temyiz edilmesi için gönderilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasına yönelik karar verdiği hatırlatıldı. Mahkeme, 22 Ekim’e duruşma tarihi verdi.