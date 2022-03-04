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’Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasın

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’Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

’Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasın
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’Balyoz planı’ davasında kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin davada yargılanan Mehmet Baransu, iki ayrı suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı, bir suçtan ise beraat etti. Heyet, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur’u ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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