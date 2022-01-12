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Bandırma’da 5 şahsa uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma’da 5 şahsa uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslara yönelik Bandırma İlçesinde düzenlenen operasyonda; 3 parça halinde 1 kilo 500 gram Metamfetamin, 22 gram esrar, 1 adet tütünle karışık esrarlı sigara, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan A.D, R.E.S, E.C, N.M.K, B.K ve A.G isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçlarından işlem başlatıldı.

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