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Bandırma’da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 19 yaşındaki 4 aylık hamile olan eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna ise zanlı, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye cevap verdi.

Bandırma’da eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 19 yaşındaki 4 aylık hamile olan eşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna ise zanlı, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye cevap verdi.

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Bandırma’da 4 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Hazal Alpyörük’ü defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Kadir M., güvenlik amacıyla Erdek’e götürülüp, bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek, çevik kuvvet eşliğinde Bandırma Adliyesine getirildi. Zanlı adliyeye girerken gazetecilerin, "Hamile olduğunu biliyor muydun" sorusuna bağırarak, "Kim olsa aynı şeyi yapardı" diye yanıt verdi.

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