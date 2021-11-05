Bandırma’da öğrenci servisi kaza yaptı: 11 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde beş kırsal mahallenin öğrencilerini taşıyan öğrenci servisi, bir başka minibüs ile çarpıştı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.

Bandırma Çepni Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Külefli, Çepni, Bereketli ve Yenisığırcı mahallelerinin öğrencilerini taşıyan Nihat K. idaresindeki 10 S 1022 plakalı minibüs, 10 NA 793 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kazada, isimleri belirlenen Baran Y., Enes B., Umut S., Arda B., Emine K. Beren G., Sude N., Seyit Ali B. ve Bilal E. yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.