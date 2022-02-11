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Banka şubesinde güvenlik görevlisine saldırı kamerada

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Silivri’de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.

Banka şubesinde güvenlik görevlisine saldırı kamerada
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Silivri’de bir banka şubesinde görevli güvenlik görevlisine saldırıldığı anlar, kameralara yansıdı. Görüntülerde şubeye içerisinde taş bulunan bir poşetle gelen zanlı, güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor.

Silivri’de geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda bir banka şubesine gelen B.Ö. isimli şahıs, güvenlik görevlisine taş dolu poşetle saldırmıştı. Olayda güvenlik görevlisi yaralanırken, zanlı diğer görevlilerce etkisiz hale getirilerek polise teslim edilmişti.

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Banka şubesinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şubeye gelen B.Ö. elinde tuttuğu taş dolu poşeti güvenlik görevlisinin kafasına vuruyor. Olaya müdahale eden diğer banka görevlileri, kaçmaya çalışan şüpheliyi içeri çekerek yakalıyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 15:38
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