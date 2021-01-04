Bankadan çıkan adamı gasp etmeye çalışan çete üyeleri yakalandı

Büyükçekmece’de bankadan çıkan adamın 530 bin TL’sini gasp etmeye çalışan çete üyeleri, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yılbaşı öncesi operasyonAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerden Necmettin D. (43) olay günü Silivri’de kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheliler Sefa A. (24) Sezai D.(39) ve Abdurrahman Ç. (43) ise 31 Aralık günü yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.