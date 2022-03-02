"Banker Bilo" filmi gerçek oldu, göçmenleri Büyükçekmece’de bıraktılar

Kaçak hafriyat dökümlerini engellemek üzere devriye atan Büykçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri, terk edilmiş bir kamyon içerisinde 59 Afganlı kaçak göçmen buldu. Yasa dışı göçmenlerin kaçakçılara Avrupa’ya gitmek için kişi başı 8 bin euro ödedikleri ve kandırılarak Büyükçekmece’ye bırakıldıkları ortaya çıktı. Yaşananlar Şener Şen’in başrolünde oynadığı "Banker Bilo" filmini akıllara getirdi.

Büyükçekmece’de kaçak hafriyat dökümü ve imara aykırı yapılaşmaları engellemek için devriye gezen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri Eskici Köyü mevkiinde iki adet kamyon durduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen ekipler bölgeye ulaştıklarına kamyonlardan birinin boş olduğunu, diğerinde ise 59 Afganlı yasa dışı göçmen bulunduğunu gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Afgan göçmenleri otobüse bindirerek yasal işlemlerin yapılması için karakola götürdü. Ekipler göçmenleri bırakarak kayıplara karışan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Afgan yasa dışı göçmenlerin insan kaçakçılarına kişi başı 8 bin euro ödeyerek Avrupa’ya gitmek hayaliyle İzmir’den yola çıktıkları ve Büyükçekmece’de boş araziye bırakıldıkları belirlendi.

Göçmenlerden Zergun Amiri yaşanan olayı anlatarak, “Afganistanlıyım. Kişi başı 8 bin Euro aldılar kaçakçılar. Avrupa’ya götürüyoruz dediler. Bizi buraya bıraktılar. Sonra polis yakaladı. En az 5 saattir bekliyoruz. Fazla bir şey yok. Herkes kendi için birer şişe su almışlar. Onlarla idare ediyoruz. Toplam 15 tane bayan var. 18 tane çocuklar var. Diğeri erkek gençler. Biz Afganistan’ı niçin bıraktık orada iş yok. Taliban geldi. Ekonomi çok düştü. Onun için biz Avrupa’ya çalışmak için gidiyoruz” dedi.

Göçmenlerin bulan Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Hakan Şengör ise "İlçemizde Eskici Köyü mevkiinde kaçak imar yapılaşması ve moloz döküm yapılmaması için denetim yaparken iki kamyonun şüpheli durması üzerine hafriyat ve moloz dökümü gerçekleştirebileceğini düşündük. Yaklaştığımızda bir aracın boş olduğunu, diğer araçta 50-55 yabancı uyruklu şahıs tespit ettik. Emniyete bildirdik" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar Şener Şen’in başrolünde oynadığı "Banker Bilo" filmindeki unutulmaz sahneyi akıllara getirdi