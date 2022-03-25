Bar önünde silahlı kavga kamerada

Bursa’da bir barın önünde iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Şahıslardan biri ceketinin cebine sakladığı tabanca ile ateş etmeye başladı. İkinci kurşunda tabancanın horozu ceketin astarına takılınca şahıs panik olup kaçmaya başladı. Bu sırada bel kısmından yaralanan bar sahibi silahına davranıp kendisini yaralayıp kaçan şahsı sırtından vurup öldürdü. O sırada bar sahibine bir başka kişi tarafından da ateş edilince park halindeki arabaların arasına saklanan bar sahibi yaralı halde kaçmayı başardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Görükle yerleşkesi Atatürk Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre bar sahibi İsa Demirtaş(46) ile yine bar sahibi olduğu öğrenilen Nevzat Yasa(54) arasında olaydan bir kaç gün önce tartışma yaşandı. Olay günü saat 04:20 sıralarında cadde üzerinde karşılaşan iki kişi yine tartışmaya başladı. Bu sırada Nevzat Yasa ceketinin cebine sakladığı tabanca ile İsa Demirtaş’a 2 el ateş etti. Tabancanın horuzu 3. kurşunda ceketin astarına takılınca panik olan Yasa kaçmak istedi. Bu sırada belindeki silaha sarılan İsa Demirtaş kaçmaya çalışan Nevzat Yasa’ya ateş açtı. Sırtından yaralanan Yasa ağır şekilde yaralandı. O sırada başka kişiler tarafından da ateş altına alınan İsa Demirtaş önce park halindeki araçların arasına saklandı. Daha sonrada iş yerine doğru kaçmayı başardı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Nevzat Yasa ve İsa Demirtaş’ı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne götürdü. Nevzat Yasa yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken ameliyata alınan İsa Demirtaş’ında hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekiplerinin 2 adet tabanca ile çok sayıda boş kovana el koyduğu öğrenildi. Olayla ilgili S.D., D.Y. E.Ö. K.G. ve C.S isimli 5 kişi de gözaltına alındı.