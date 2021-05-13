Bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti

Silivri’de bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır yolun ortasında durabildi. Kısıtlama sebebiyle Trakya’nın en önemli bağlantı yolu olan Çerkezköy-İstanbul yolunun boş olması olası bir facianın önüne geçti.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü Şeref Bilgin, “Yol çöküntüsünden dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettim” dedi.
Kazada tırın motor kısmına saplanan bariyerler Silivri itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Araçtan sızan mazot ve yağlar ise karayolları ekiplerince temizlendi.Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 16:20