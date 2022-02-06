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Başakşehir’de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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Başakşehir’de metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir’de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Başakşehir’de metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 6 yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Başakşehir Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda farklı yönden gelen 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otobüslerdeki 6 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çevrede önlem alan polis ekipleri bir süre caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan otobüslerin çekilmesiyle cadde yeninden trafiğe açıldı.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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