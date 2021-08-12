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Başakşehir’de 5 katlı işyerinin çatısında korkutan yangın

Başakşehir’de bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki 5 katlı atölyenin çatısında yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Başakşehir’de 5 katlı işyerinin çatısında korkutan yangın
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Başakşehir’de bulunan Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki 5 katlı atölyenin çatısında yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken çatıdaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 07:00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’ndeki Aymakoop Sanayi Sitesi’nde bulunan 5 katlı atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyenin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde bulunan çalışanlar korku ve panikle kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
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