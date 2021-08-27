banner4398

Başakşehir’de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.

Başakşehir’de bir binanın çatı katında yangın çıktı
banner3909
banner4336

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 14.00 bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bir dairede bulunan anne ve 2 çocuğu içeride mahsur kaldı. Anne ve çocuklar dumandan etkilenirken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan kurtardı. Alevler söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi
  1. SPOR

banner4391

banner4322

banner3841