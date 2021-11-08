Başakşehir’de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı

Başakşehir’de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Başakşehir’de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı
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Başakşehir’de bir metal fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, saat 4.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi 2745. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle metal fabrikasının bahçesinde yanma meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrikanın bahçesinde bulunan asit tankları büyük korkuya sebep oldu. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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