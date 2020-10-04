Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir’de bulunan Atatürk Sanayi Sitesi’nde yangın çıktı. Bir oto yedek parçacıda çıktığı belirtilen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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