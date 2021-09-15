Başakşehir’de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü

Başakşehir’de sitelerin bulunduğu noktadaki çayırlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sitelere ulaşmadan söndürüldü.

Başakşehir’de çayırlık alanda yangın, sitelere ulaşmadan söndürüldü
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Başakşehir’de sitelerin bulunduğu noktadaki çayırlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sitelere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sularında Başakşehir Başak Mahallesi’nde bulunan toplu konut sitelerinin yakınındaki çayırlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sitelerin yakınında bulunan çayırlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sitelere ulaşmaması için seferber oldu. Yapılan çalışmalar neticesinde çayırlık alandaki yangın, kısa sürede söndürüldü.

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