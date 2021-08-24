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Başakşehir’de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı

Başakşehir Masko Mobilyacılar Sitesi’nde çökme yaşanan mobilya mağazası, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Başakşehir’de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı
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Başakşehir Masko Mobilyacılar Sitesi’nde çökme yaşanan mobilya mağazası, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Başakşehir İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi 14/B Blokta bulunan bir mobilya mağazasında yan tarafında bulunan inşaat çalışmasında gerçekleştirilen bir problem nedeniyle çökme meydana gelmişti. Çökme sonucunda mobilya mağazasının bulunduğu noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda olayda herhangi bir yaralanan olmazken tedbir amaçlı AFAD’a bağlı arama kurtarma çalışmaları enkaz altında çalışma yapmıştı. Çalışmaların ardından kimsenin olmadığı tespit edilen mobilya mağazası kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Oluşan göçük sonrasında tedbir amaçlı kontrollü şekilde bina yıkımı yapılırken çevredeki meraklı vatandaşlar iş makinelerinin çalışmalarını izledi. Polis ve güvenlik ekipleri kalabalığı dağıtmaya çalışsa da kimse dikkate almadı.

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