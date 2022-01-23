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Başakşehir’de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi

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Başakşehir’de drift yaptığı anı sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Başakşehir’de drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
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Başakşehir’de drift yaptığı anı sosyal medya hesabından paylaşan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyeti iptal edilen sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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Başakşehir’de drift yapılan anların sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 LY 9325 plakalı otomobilin sürücüsünün Eren D. olduğunu tespit etti. Ekiplerce yakalanan sürücünün 5 yıl içerisinde ikinci defa drift yaptığının tespit edilmesi dolayısıyla sürücü belgesi süresiz olarak iptal edildi. Öte yandan, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan işlem yapılmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürülen sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

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