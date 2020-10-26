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Başakşehir’de durdurulan otomobilden silahlar çıktı

İSTANBUL’UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE TEM OTOYOLUNDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN OTOMOBİLDEN SİLAHLAR ÇIKTI.

Başakşehir’de durdurulan otomobilden silahlar çıktı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde TEM otoyolunda şüphe üzerine durdurulan otomobilden silahlar çıktı.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim’de şüphe üzerine bir aracı takibe aldı. Uzun süre takip ettikleri şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde durduran emniyet ekipleri, otomobil içinde yapılan aramalarda 13 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirdi. Araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı. Zanlının Eyüpsultan’daki evinde yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi. Burada da İ.B. adlı bir kişi daha gözaltına alındı.

A.K. ve İ.B., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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