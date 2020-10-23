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Başakşehir’de fabrika yangını

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerinin yandığı öğrenilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Başakşehir’de fabrika yangını
İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerinin yandığı öğrenilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
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