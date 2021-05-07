Başakşehir’de feci kaza: Dikkatsizliği hayatına mal oluyordu

Başakşehir’de yolun karşısına geçmek için tek bir yöne bakarak yola çıkan gence, kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza yapan gencin komşusu olduğu öğrenilen Ramazan Türük, “Biz buraya geldiğimizde cadde de bulunan kanları gördük. Hastaneye kaldırılmıştı zaten pek fazla bir şey görmedik ama bu yolda sürekli kaza oluyor. Defalarca kez yola set istediğimizi belirttik ancak ilgilenen olmadı” şeklinde konuştu
Kamyonun gence çarptığı anlar kameradaBaşakşehir’de kamyonun gence çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin yola doğru çıktığı ve bir tarafa doğru bakarak yola çıkması sonucu kazanın olduğu, kamyonun çarpması sonucu da metrelerce savrulduğu görülüyor.