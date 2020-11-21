Başakşehir’de film gibi kasa hırsızlığı kamerada

Başakşehir’de bir fabrikaya giren 5 kişi, içerisinde 200 bin TL olan 300 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerden yuvarlayarak alıp kaçtı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İşe geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını ifade eden iş yeri sahibi Bülent Altınak, "Kapıyı yarım saat açmaya uğraşıyorlar. Gidiyorlar sonra tekrar geliyorlar. Odaları karıştırıyorlar. Atölye bölümüne hiç girmiyorlar. Direktmen ofise çıkıyorlar. Muhasebe odasında bizim çeşitli evraklarımızın durduğu kasamızın olduğu odaya giriyorlar. Kasayı kaldıramıyorlar 250-300 kilo gelen güçlü bir kasa kasayı yatırıyorlar. Battaniyeyle sürüklüyorlar merdivenlerden kasayı aşağıya atıyorlar. Muhtemelen açamadılar. Kasayı arabaya zor koyuyorlar" dedi.
Hırsızlık anı kameradaGörüntülerde hırsızlar fabrikanın giriş kapısını demir levyelerle kırdıktan sonra üst katta bulunan kasayı sürükledikten sonra merdivenlerden aşağıya bırakıyor. Kasayı araca kadar sürükleyen hırsızlar içinde para ve evrakların olduğu kasayı araca yükledikten sonra çalıp kaçtıkları görülüyor.