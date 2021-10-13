Başakşehir’de hurda yüklü tır devrildi, sürücü camı kırarak dışarı çıktı

Başakşehir’de demir hurdalarla dolu tır virajı dönemeyerek devrildi. Devrilen tırın içerisinde bulunan şoför çekiç ile camı kırarak dışarıya çıktı.

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Başakşehir’de demir hurdalarla dolu tır virajı dönemeyerek devrildi. Devrilen tırın içerisinde bulunan şoför çekiç ile camı kırarak dışarıya çıktı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başakşehir-Arnavutköy yolu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Sapağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 DKC 664 plakalı hurda yüklü tır virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü devrilen aracın içerisinden çekiçle camı kırarak aracın dışarısına çıkıp yardım istedi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

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