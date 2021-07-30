Başakşehir’de İETT otobüsü alev alev yandı

Başakşehir’de sabah erken saatlerde seyir halinde iken bir anda yanmaya başlayan ve bakıma gittiği öğrenilen İETT Özel Halk Otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüsün alev alev yanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangında ara ara patlamaların olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri boş olan yolcu otobüsünü söndürdü. Otobüste ise uzun süren soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.Yolcusu olmayan otobüste herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yanan otobüste ara ara patlama seslerinin olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.