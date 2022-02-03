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Başakşehir’de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada

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Başakşehir’de 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Başakşehir’de iki aracın çarpıştığı kaza kamerada
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Başakşehir’de 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

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Kaza, bugün saat 10.48’de Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GB 3058 plakalı aracı ile cadde den karşıya geçmeye Çalışan Ramazan K. Cadde üzerinde ilerleyen 34 DHM 222 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında Ramazan K. Araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralıya ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartılan yaralı ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırıldı. polis kaza ile ilgili çalışma yaptı kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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