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Başakşehir’de inşaat iskelesi işçinin üzerine devrildi: O anlar kamerada

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Başakşehir’de çalıştığı inşaattan çıkan şahsın üzerine iskele devrildi. Kafasına isabet eden demir parçasına aldırmayan işçi yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir’de inşaat iskelesi işçinin üzerine devrildi: O anlar kamerada
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Başakşehir’de çalıştığı inşaattan çıkan şahsın üzerine iskele devrildi. Kafasına isabet eden demir parçasına aldırmayan işçi yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 29 Aralık Çarşamba günü saat 17.20 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki mesaisini tamamlayan işçi, ardından iskelenin üzerinden atlayarak oradan çıktı. Bu sırada yerinden oynayan iskele işçinin üzerine düştü. Kafasına isabet eden iskeleye aldırmayan işçi, hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İşçi olayı şans eseri yara almadan atlatırken, inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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