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Başakşehir’de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü

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Başakşehir’de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Kağıt toplayıcısı, sürücünün desteğiyle yokuşu kolaylıkla çıkarken, "insanlık ölmemiş" dedirten anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Başakşehir’de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü
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Başakşehir’de dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Kağıt toplayıcısı, sürücünün desteğiyle yokuşu kolaylıkla çıkarken, "insanlık ölmemiş" dedirten anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde yaşandı. Dik bir yokuştan çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının yardımına arkadan gelen bir sürücü yetişti. Bir anda duran sürücü, önünde giden kağıt toplayıcısına aracıyla verdiği destekle yokuşu çıkmasına yardım etti. Yokuşun bir kısmını aracın yardımı ile çıkan kağıt toplayıcısı, yol kenarında dinlenmek için dururken, sürücü ise yoluna devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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