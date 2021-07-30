Başakşehir’de iş yerinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

Başakşehir Bahçeşehir’de faaliyet gösteren restoranda çıkan yangın kısa süre için de büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde müdahale edilen yangının ilk anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Bahçeşehir - Hoşdere Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir balık restoranında meydana geldi. İddiaya göre iki katlı restoranda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek restoran önündeki ormanlık alana sıçradı.

Yangının başladığını gören işletme çalışanları ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yanan bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına kısa süre içinde müdahale etti. Çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken restoranda ise maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasında

Restoranın ve ormanlık alanın yandığı anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ise havadan drone ile görüntülendi.