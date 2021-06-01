Başakşehir’de ’kimyasal atık’ paniği

Başakşehir’de yola atılan ve kimyasal atık olduğu iddia edilen madde nedeniyle panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, maddenin atıldığı alan havadan drone ile görüntülendi.İddiaya göre, Başakşehir Hürriyet Bulvarı Kalender Sokak’ta yola kimyasal atık atıldı. Kimyasal atıktan çevreye zehirli gaz yayıldığı öne sürülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yolu trafiğe kapatırken, bölgeye şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Öte yandan maddenin atıldığı alan ise havadan drone ile görüntülendi.