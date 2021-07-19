Başakşehir’de korkutan yangın havadan görüntülendi

Başakşehir’de, 13 katlı binanın elektrik panolarından yangın çıktı. Elektrik kablolarını saran yangın bina boşluğundan çatıya sıçradı, çatı alev alev yandı. Binada mahsur kalanları itfaiye tahliye ederken, 2 kişi dumandan etkilendi. Söndürme çalışmasının yapıldığı çatı havadan görüntülendi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir sitede 13 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın elektrik panolarından çıkan yangın, kabloları sararak boşluktan çatıya çıktı. Çatıya sıçrayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verirken, alt katlarda kalanlar kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Üst katlarda mahsur kalanlar ise gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa teslim edildi. İlk müdahalenin ardından iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Tahliye edilen kimi vatandaşlar gözyaşı içinde yangını seyrederken, kimisi ise olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale çatıya merdivenin yetişememesi nedeniyle müdahale edemedi. Bakırköy’den yardıma gönderilen 60 metrelik merdiven aracıyla çatıya müdahale etti. Bir süre sonra yangın kontrol altına alınan yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Emre Rugal, “Giriş katında oturuyoruz, sabah kalktık herkesin karısı, çocuğu ağlıyor. İtfaiye söndürmeye çalışıyor. Yaralı yok, milletin çoluk çocuğu vardı onları çıkardık, mahsur kalanlar vardı, itfaiye kurtardı” diye konuştu.

“Bir anda gürültü geldi, sonra mahsur kaldık, itfaiye kurtardı”

Ailesiyle mahsur kalan Mustafa Uçmak, “Elektrik panosundan çıkmış diyorlar, tam bilmiyoruz nerden çıktığını. Ama şuan çatıya sıçradı, çıkamadık. İçerdeydik, 7. Kattaydık, bir an bir gürültü geldi, uyandık. Bir baktık toz duman her taraf çıkamadık bekledik biraz, koridordaki kabloları söndürdüler şuan çatıya çıkmış. Mahsur kalanları 8 ve 9. Katlarda itfaiye aldı” dedi.

Binada oturan Halil Yosunkaya, “Elektrik kablolarının olduğu yerden çıkmış. Ondan sonra çoğalmış. Binada, aradan boşluklar var oradan çatıya çıkmış. Mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Üç tane itfaiye aracı karşısı yanıyor, müdahale yok. arka taraftan müdahale var” şeklinde konuştu.