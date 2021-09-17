Başakşehir’de oto lastik dükkanında yangın çıktı

İstanbul Başakşehir’de bir oto lastik dükkanında tutuşan motoru söndürmeye çalışan iş yeri sahibi dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bugün saat 13.20 sıralarında Başakşehir Dolapdere Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir oto lastik dükkanında çıktı. Dükkanda bulunan bir makinenin motor kısmı tutuştu. Tutuşan motoru söndürmeye çalışan iş yeri sahibi çıkan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iş yeri sahibine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale ederken, iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.