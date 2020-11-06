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Başakşehir’de pazarlarda korona virüs denetimi

BAŞAKŞEHİR’DE KORONA VİRÜS DENETİMLERİ KAPSAMINDA İLÇE KAYMAKAMI UĞUR TURAN’IN KATILIMIYLA SEMT PAZARLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Başakşehir’de pazarlarda korona virüs denetimi

Başakşehir’de korona virüs denetimleri kapsamında İlçe Kaymakamı Uğur Turan’ın katılımıyla semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Başakşehir’de emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerin katılımıyla korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir ilçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin’ın de yer aldığı denetimlerde esnafa uyarılarda bulunuldu. Polis ve zabıta ekipleri esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda taviz verilmemesi hususuna vurgu yaptı. Pazarda seç al yapılmaması için esnaf ve özellikle vatandaşlar uyarıldı.

“Virüsle mücadele etmeliyiz”

Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan, tedbirlerin önemine vurgu yaparak, “Denetimlerimize devam edeceğiz çünkü halkın sağlığı ve esenliğinden sorumluyuz liderlik yapıp gece gündüz demeden COCİD-19 ile mücadele etmeliyiz. Başakşehir’in sakinleri bu konuda duyarlı. Vatandaşlarımız aile buluşmalarına çok dikkat etsin, kalabalık ortamlardan uzak dursun gerekmedikçe teması kısıtlayın. Bireysel ve ailesel tedbirlerimizi muntazam bir şekilde uygulasın biz vatandaşımızı çok seviyoruz bu yüzden de denetim faaliyetlerini icra ediyoruz.”

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