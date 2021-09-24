Başakşehir’de sanayi sitesinde korkutan yangın

Başakşehir’de bir sanayi sitesindeki deri boyası imalathanesinde çıkan yangında panikleyerek 2. kattan atlamak isteyen işçiyi vatandaşlar merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çığlık sesleriyle dışarı çıktığını anlatan komşu esnaf Süha Makaracı, “Biz yan tarafta çalışıyorduk, dumanların yükseldiğini
gördük. Çığlıkları duymamızla kendimizi dışarı saldık. Balkonda kendini atmaya çalışan bir kişinin farkına vardık, hemen itfaiyeye haber verdik. Merdiven yardımıyla yukarıda mahsur kalan insanları kurtarmaya çalıştık. Bir-iki kişi dumandan çok etkilenmiş. Ambulansa haber verdik, geldi müdahale ediyor. Yangına müdahale ettiler, yangın çok büyümeden kontrol altına alındı” diye konuştu.