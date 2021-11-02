Başakşehir’de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Başakşehir cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin motor kısmı alev aldı. Kısa sürede kamyonetin ön kısmını saran yangında araçta bulunan 1’i kadın 2 kişi son anda dışarı çıkarken araç kullanılamaz hale geldi.

Başakşehir’de seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
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Başakşehir cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin motor kısmı alev aldı. Kısa sürede kamyonetin ön kısmını saran yangında araçta bulunan 1’i kadın 2 kişi son anda dışarı çıkarken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 13.15 sıralarında Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hayrettin Dağlı yönetiminde olan 34 UU 3310 plakalı kamyonetin motor kısmında nedeni bilinmeyen bir şekilde yanma meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalışan kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebildi. Alevlerin kısa sürede kamyonetin ön kısmını sarmasıyla araçta bulunan 1’i kadın 2 kişi ise son anda araçta inerek canını zor kurtardı. Yangın sonrası yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonetin yanma anı ve sonrasında yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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