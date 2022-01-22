Başakşehir’de villaya kumarhaneye baskını: 13 gözaltı

Başakşehir’de bir villanın kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis, adrese baskın düzenledi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen baskında 13 kişi gözaltına alınırken, rulet masaları, oyun kartları ve çok sayıda oyun pulu ele geçirildi.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehirde bir villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları incelmede 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan villanın kumarhane olarak kullanıldığını belirledi. Yapılan incelmelerin ardından ekipler gece saatlerinde villaya baskın yaptı. Yapılan baskında içerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişi ile kumarhaneyi işleten bir kişi olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin villa içerisinde yaptığı aramada rulet masaları, oyun kağıtları, oyun pulları ve pos cihazı ele geçirildi. Kumar oynayan kişilere kabahatler kanunu gereği para cezası verilirken, aranması olan bir kişi ile kumarhaneyi işleten şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan ekiplerin yaptığı operasyon kameralar tarafından kaydedildi.