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Başakşehir’de yağışlı hava kazaya neden oldu: Ambulans ile otomobil çarpıştı

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Başakşehir’de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ambulans, otomobile çarpıştı. Kazada 2 sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Başakşehir’de yağışlı hava kazaya neden oldu: Ambulans ile otomobil çarpıştı
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Başakşehir’de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ambulans, otomobile çarpıştı. Kazada 2 sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda ambulansın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde ilerleyen otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık çalışanı ve otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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