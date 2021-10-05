Başakşehir’de yanan bacayı söndürmek için seferber oldular, yangın tüpleri ile çatıya koştular

Başakşehir Türksan sanayi sitesinde bulunan bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Restoran sahibi ve çalışanlarının yangını söndürmek için yangın tüpleri ile çatıya çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Başakşehir’de yanan bacayı söndürmek için seferber oldular, yangın tüpleri ile çatıya koştular
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Başakşehir Türksan sanayi sitesinde bulunan bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Restoran sahibi ve çalışanlarının yangını söndürmek için yangın tüpleri ile çatıya çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Yangın, bugün saat 14.30 sularında Başakşehir Türksan sanayi sitesinde çıktı. Sanayi sitesi içerisinde bulunan restoranın baca kısmında çıkan yangını fark eden iş yeri sahibi ve çalışanları yangın tüpleri ile bacayı söndürmeye çalıştı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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