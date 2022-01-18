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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde 24 yaşındaki hamile hemşire Gülhan D.’yi darp ettikleri iddia edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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