Başıbüyük Ormanında korkutan yangın

Maltepe’de Başıbüyük Ormanında bulunan bir hurdalıktaki tahta ve ahşap parçalarının alev almasıyla yangın çıktı. Alevler, ormanlık alana da sıçrayarak ağaçlara sirayet etti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Olaya tanık olan Fahrettin Us, “Ben geldiğimde ağaçlar yanıyordu. Daha önceden de yandı. Ormana giriş yasak ama büyük ihtimalle aşağıdaki tellerden girdiler. İtfaiye geldi, alevler bayağı büyüktü. Geldiler söndürdüler. Herkes eline kürek vesaire ne varsa aldı geldi” dedi.