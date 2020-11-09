Basın Ekspres yolunda zincirleme kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Küçükçekmece Basın Ekspres yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı istikametinde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet S. kontrolündeki 06 BJ 4135 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak Temel T. kontrolündeki 34 JTU 32 plakalı araca çarptı. Arkadan gelen Cihan İ. kontrolündeki 16 RE 387 plakalı araç da 34 JTU 32 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mehmet S. isimli sürücü ağır olmak üzere 3 sürücü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın yaşandığı Basın Ekspres yolunda çift taraflı yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.