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Başından vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede yaşamını yitirdi

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Başından vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede yaşamını yitirdi
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir apartman dairesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay, Arabacıalanı Mahallesi 526. Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerindeki bir apartman dairesinden gelen silah sesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Emir Berk Genç’i (22) şakağından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

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