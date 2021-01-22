Başörtülü kadına saldırı davasında karar açıklandı

Beşiktaş’ta yolda yürüyen başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Berrak Karaoğlu’nun davasında karar açıklandı. Mahkeme, sanığın kasten yaralama suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, olayın sarhoşluk anına denk geldiğini söyleyerek, “Sanki bir araştırma var da, ben İslam karşıtı grubu içerisinde çalışıyorum da ilk eylemimmiş gibi yansıtıldı. Sanki ideolojik yapılmış gibi ilişkilendirildi. Bundan rahatsızlık duyuyorum. Belki bir daha yaşanırsa kamuya yansıtılabilirdi. Ne inanç özgürlüğüne saldırı olduğunu düşünüyorum ne de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediğimi düşünüyorum. Basit yaralamaya söyleyebilecek hiçbir şeyim yoktur” dedi.Sanık beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan 2 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, sanığın ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan ise beraatına karar verdi. Şikayetçi avukatları, kararın açıklanmasının ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan istinaf yoluna başvuracaklarını açıkladı.