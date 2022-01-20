Başsavcılık’tan hemşirenin öldürülmesine ilişkin açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Ömür Erez’in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla tüm araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez’in(34) Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “20 Ocak 2022 günü saat 14.10 sıralarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hemşire olarak çalışan Ö.E’nin şüpheli R.U tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.

Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinildiğinin kaydedildiği açıklamada, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.