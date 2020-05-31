Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rapçi’nın gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bugün bazı gazete ve internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan “Ünlü rapçi Rota’ya Bilal Erdoğan gözaltısı” şeklindeki haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Rot" ismiyle tanınan B. Alpman hakkında herhangi bir gözaltı kararı ya da uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi. Başsavcılık paylaşımların gerçek dışı olduğunu da bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 18:05