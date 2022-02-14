Bayan kuaförüne silahlı saldırı kamerada

Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından kadın kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı olayda iş yeri sahibi yaşadığı dehşeti anlatan işyeri sahibi Rabia Ece, “Ekmek teknemiz kurşunlandı. Silah seslerini duyduk, can havliyle kendimizi yere attık. Aşağı doğru kaçarak canımızı kurtardık” dedi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Yıldıztabya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan ve o esnada içeride çalışanlar ve müşterilerin olduğu kadın kuaförüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Kısa mesajla haber verdi

Silahlı saldırı esnasında 18 kişinin içeride bulunduğu kadın kuaförünü gözüne kestiren saldırganlar 3 kişi ile birlikte olay yerine geldi. 2 kişinin gözcülük yaptığı olayda şahıslardan birisi saldırıyı gerçekleştiren kişiye telefona kısa mesaj atarak haber verdi. Mesajı okumasının ardından kadın kuaförün karşısına gelen silahlı saldırgan iş yerine doğru rastgele ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

‘Polis, operasyon başlattı’

Silah seslerinin gelmesiyle birlikte kuaför içerisinde bulunanlar korku içerisinde sağa sola kaçışırken, açılan ateş sonucu yaralanma ve can kaybı olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çevrede operasyon başlattı.

Dehşet anları kamerada

Kadın kuaföründe yaşanan o dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi keşif için kuaförün karşısında bekliyor. Bir süre sonra diğer şahıs elinde silahla birlikte aracın arkasına gelerek kuaföre rastgele ateş açıyor.

‘Ekmek teknem kurşunlandı’

İş yeri sahibi Rabia Ece, “Burası bir bayan kuaförü. Çalışanlarla birlikte 18 kadının, 18 canın olduğu bir iş yeri ekmek teknesi. Ben zoru başardım eşimden ayrıldım. Ayaklarımın üzerinde durmaya çalışırken ekmek teknem şuanda gördüğünüz gibi tarandı, kurşunlandı. Silah seslerini duyduk, can havliyle kendimizi yere attık. Aşağı doğru kaçarak canımızı kurtardık” dedi.

Saldırı anında müşteri olarak kuaförde olduğunu kaydeden Özge Zeybek, “ Can havliyle yerlere yattık. Sonrasında kaçıştık. 15-20 dakika önce kızımda buradaydı. Çok büyük bir tramwaydı Allah korudu gerçekten.3-4 bayan o esnada işlem sırasındaydı. Onun haricinde 10 kişi bekleyen vardı. Çalışanlar vardı. 18 kişi falan o esnada vardı” şeklinde konuştu.